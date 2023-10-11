Mardin'de güvenlik korucusu, karısını öldürdü İşten eve dönen İsmail Yıldırım, kendisinden boşanmak isteyen karısı Sahra Yıldırım'a ateş etti. Talihsiz kadın olay yerinde can verdi.

DHA

Mardin'in Ömerli ilçesinde dehşet anları yaşandı.

Nöbetten dönen güvenlik korucusu İsmail Yıldırım, kısa süre önce evlendiği ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyen eşi Sahra Yıldırım ile tartışmaya başladı.

Karısını vurdu

Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldırım, tabancasıyla ateş ederek eşi Sahra Yıldırım'ı yaraladı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Yapılan kontrolde Sahra Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İsmail Yıldırım, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sahra Yıldırım'ın cenazesi de otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)