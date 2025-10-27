Mardin'in emektar kadrolu eşekleri emekli oluyor: Yerlerini elektrikli araçlar alacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Mardin’de, araçların giremediği tarihi sokaklarda çöp toplama işlemi uzun yıllardır belediyeye ait eşeklerle yapılıyordu.

Sabah erken saatlerde göreve çıkan belediye ekipleri, gün boyunca eşeklerle çöpleri topluyor, hayvanlar da mesai sonunda kendileri için oluşturulan barınakta dinleniyordu.

YILLARCA MARDİN'E HİZMET ETTİLER

Ortalama 7 yıl çalışan eşekler, görev sürelerinin ardından emekliye ayrılarak yaşamlarının kalan kısmını yine belediyenin koruması altındaki alanlarda geçiriyordu.

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, düzenlediği basın toplantısında, HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) ile protokol imzaladıklarını belirterek, çöp toplama işinde kullanılan eşeklerin artık kademeli olarak görevden çekileceğini söyledi.

"EMEKLİ HAYVAN ÇİFTLİĞİ" PROJESİ

Başkan Amak, 22 bin metrekarelik alanda kurulacak “Emekli Hayvan Çiftliği” projesinin çalışmalarının sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

Hazine mülkiyetinde olan 22 bin metrekarelik bir alanda Emekli Hayvan Çiftliği projemiz hızlı bir şekilde ilerliyor. HAYTAP ile ortak yürütülecek proje kapsamında, sadece eşekler değil, tedavi ve bakım ihtiyacı olan tüm hayvanların yaşayabileceği bir alan oluşturacağız. Ayrıca eşeklerin yerine merdivenli sokaklarda kullanılabilecek, tamamen elektrikli küçük paletli araçları devreye almayı planlıyoruz.