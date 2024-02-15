Marmara Denizi'nde batan gemide çalışan gencin son görüntüleri Batan geminin mürettabatında yağcı olarak görev alan gencin sosyal medyada paylaştığı son görüntüler ortaya çıktı. Ekiplerin 6 kişilik mürettabatı arama çalışmaları sürüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bu sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde facia yaşandı.

İmralı Adası'nın güneybatısında 59 metrelik kargo gemisi battı.

İhbarı alan ekipler 6 kişilik mürettebat için harekete geçerek çalışmalara başladı.

Son görüntüleri ortaya çıktı

Son olarak saat 06.30 sularında acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyali kesilen Batuhan A isimli kargo gemisinin mürettabatında yağcı olarak çalışan Doğuşcan Y.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

Ekipler arama çalışmalarına devam ediyor

Doğuşcan Y.'nin son görüntülerinde Batuhan A gemisinde çalışmasına yardımcı olan acente şirketine teşekkür ettiği görüldü.

Ekiler 6 kişilik mürettabatı arama çalışmalarına devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)