İHA

Bu sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde facia yaşandı.

İmralı Adası'nın güneybatısında 59 metrelik kargo gemisi battı.

İhbarı alan ekipler 6 kişilik mürettebat için harekete geçerek çalışmalara başladı.

Son görüntüleri ortaya çıktı

Son olarak saat 06.30 sularında acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyali kesilen Batuhan A isimli kargo gemisinin mürettabatında yağcı olarak çalışan Doğuşcan Y.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

Ekipler arama çalışmalarına devam ediyor

Doğuşcan Y.'nin son görüntülerinde Batuhan A gemisinde çalışmasına yardımcı olan acente şirketine teşekkür ettiği görüldü.

Ekiler 6 kişilik mürettabatı arama çalışmalarına devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)