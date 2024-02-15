İHA
Bu sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde facia yaşandı.
İmralı Adası'nın güneybatısında 59 metrelik kargo gemisi battı.
İhbarı alan ekipler 6 kişilik mürettebat için harekete geçerek çalışmalara başladı.
Son görüntüleri ortaya çıktı
Son olarak saat 06.30 sularında acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyali kesilen Batuhan A isimli kargo gemisinin mürettabatında yağcı olarak çalışan Doğuşcan Y.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı.
Ekipler arama çalışmalarına devam ediyor
Doğuşcan Y.'nin son görüntülerinde Batuhan A gemisinde çalışmasına yardımcı olan acente şirketine teşekkür ettiği görüldü.
Ekiler 6 kişilik mürettabatı arama çalışmalarına devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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