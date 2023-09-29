Marmara Denizi'ni kirleten Liberya bandıralı gemiye para cezası

DHA

İstanbul açıklarında nabızlar yükseldi.

Marmara Denizi'nden geçen Liberya bandıralı geminin denizi kirlettiği belirlendi.

İstanbul Valiliği, olaya müdahale edildiğini açıkladı.

31 milyon para cezası

O açıklamada şu cümleler kullanıldı;

24 Eylül saat 11.50' de Küçükçekmece önlerinde demirleyen Liberya bandıralı ticari geminin denize kirli su tahliye ettiği yönünde ihbar alınmıştır. Olaya müdahale eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ekipleri gemide yaptığı incelemede, geminin çevre kirliliğine sebebiyet verdiğini tespit etmiştir. Gemiye, Türkiye Çevre Ajansı tarafından ilgili kanunlar gereği 31 milyon 858 bin 359 lira para cezası kesilmiştir.