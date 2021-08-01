İlçede günlerdir devam eden orman yangını rüzgarın etkisiyle yeniden parladı. Yükselen alevler, Hisarönü Mahallesi'nde yerleşim yerlerine doğru ilerlerken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz günü ilk olarak Armutalan Mahallesi’nde başlayan orman yangınları yüzlerce dönüm alanı yaktı.

İlçede söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, sabah saatlerinde yeniden parlayan alevler Hisarönü ve Orhaniye mevkiine doğru yayıldı.

2 BÖLGEDE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bölgede etkili olan yangına havadan müdahale edilirken, karadan da arazözler ile alevlerin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ederken, evleri tehdit eden alevlere karşı vatandaşların duyarlı olması istendi.

Marmaris yangını Hisarönü'nünde yoğunlaştı ViDEO