Marmaris’te doktorun ölümüne neden olan sürücüye tutuklama Bisikleti ile kara yolunda seyir halinde olan doktora çarparak ağır yaralanmasına ve ölümüne sebep olan araç sürücüsü, tekrar yargılandığı mahkemede bu kez tutuklandı.

İHA 23 Nisan akşamı, Muğla’nın Marmaris ilçesinden acı haber geldi… T.K. isimli sürücü, Karadere mevkisinde seyir halindeydi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, o sırada yolda bisikletiyle ilerleyen Dr. Kemal Özer’e çarptı. Kurtarılamadı Ağır yaralanan Özer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. T.K. ise olay günü çıkarıldığı adliyede, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile salıverildi. Marmaris 1 no'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktorun ailesi, sürücünün ceza almadan kurtulmasına avukat aracılığı ile itiraz etti. İtirazlar sonucu tutuklandı Bu itirazlar da sonuç verdi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri tarafından alınarak Marmaris’e getirilen T.K., tekrar hakim karşısına çıkarıldı. Trafik kazası sonucu ‘ölüme sebebiyet verme’ suçundan tutuklanan sürücü, cezaevine gönderildi.