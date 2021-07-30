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    Marmaris'te hazine arazisini işgal eden kafeye ceza

    Hazine arazisini izinsiz işgal eden işletmenin, masa ve sandalyeleri kaldırıldı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını önlemek için kolluk kuvvetleri bölgede hazır olarak bekledi.
    • İHA
    • 30.07.2021 - 11:05
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 11:06
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    Marmaris'te hazine arazisini işgal eden kafeye ceza

    Muğla’nın Marmaris ilçesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir kafe, Milli Emlak bölgesine izinsiz masa ve sandalye koydu.

    Kafenin hazine arazisini işgal etmesinin ardından, Marmaris Kaymakamlığı'ndan tahliye kararı çıktı.

    47 metrekarelik hazine alanının işgal ettiği belirlenen işletmenin masa ve sandalyeleri kaldırıldı.

    ZABIT TUTULDU, GEREKLİ İŞLEMLER YAPILDI

    Olay yerinde herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, kolluk kuvvetleri hazır bekledi.

    Marmaris Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri ve kolluk kuvvetleri tahliyesi yapılan mekanda zabıt tutarak, gerekli işlemleri yaptı.

    Marmaris te hazine arazisini işgal eden kafeye ceza #1

    KARARIN GEREKÇESİ

    Bağlı kurum ve kuruluşlardan işletmenin herhangi bir kiralama yapmaması nedeni ile Hazine Taşınmazlarının idaresi Hakkında Yönetmeliğin 89. maddesi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. Maddesi gereğince tahliyesine karar verilerek, sözü geçen masa ve sandalyeler kaldırıldı.

    Marmaris te hazine arazisini işgal eden kafeye ceza #2

    Marmaris te hazine arazisini işgal eden kafeye ceza #3

    Marmaris te hazine arazisini işgal eden kafeye ceza #4

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