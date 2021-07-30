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- Marmaris'te hazine arazisini işgal eden kafeye ceza
Marmaris'te hazine arazisini işgal eden kafeye ceza
- İHA
- 30.07.2021 - 11:05
- Güncelleme : 30.07.2021 - 11:06
Muğla’nın Marmaris ilçesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir kafe, Milli Emlak bölgesine izinsiz masa ve sandalye koydu.
Kafenin hazine arazisini işgal etmesinin ardından, Marmaris Kaymakamlığı'ndan tahliye kararı çıktı.
47 metrekarelik hazine alanının işgal ettiği belirlenen işletmenin masa ve sandalyeleri kaldırıldı.
ZABIT TUTULDU, GEREKLİ İŞLEMLER YAPILDI
Olay yerinde herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, kolluk kuvvetleri hazır bekledi.
Marmaris Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri ve kolluk kuvvetleri tahliyesi yapılan mekanda zabıt tutarak, gerekli işlemleri yaptı.
KARARIN GEREKÇESİ
Bağlı kurum ve kuruluşlardan işletmenin herhangi bir kiralama yapmaması nedeni ile Hazine Taşınmazlarının idaresi Hakkında Yönetmeliğin 89. maddesi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. Maddesi gereğince tahliyesine karar verilerek, sözü geçen masa ve sandalyeler kaldırıldı.