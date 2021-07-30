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Marmaris'te hazine arazisini işgal eden kafeye ceza

Marmaris'te hazine arazisini işgal eden kafeye ceza

Hazine arazisini izinsiz işgal eden işletmenin, masa ve sandalyeleri kaldırıldı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını önlemek için kolluk kuvvetleri bölgede hazır olarak bekledi.