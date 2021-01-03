Sitedeki bir otoparka adeta iğne deliği kadar küçük bir aralıktan girerek 5 milyon lira değerindeki lüks cipi çalan hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yılbaşı gecesi tanınmamak için kadın kıyafeti giyen hırsız, İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi’nde bulunan bir sitenin içerisindeki lüks otomobillerin olduğu otoparka girmek istedi.

Otoparkın kilitli olduğunu gören hırsız, arka tarafından dolaşarak iğne deliği kadar küçük olan bir aralıktan içeriye girdi.

Otoparkta kadın kıyafetleriyle bir süre dolaşan hırsız, otoparkın kepengini açmak için ofis bölümünde kumandasını aramaya başladı.

Maslak’ta kadın kılığına girip, lüks cipi çaldı ViDEO

5 MİLYON LİRALIK CİP ÇALDI

Dakikalarca arama yapan hırsız, park halinde bulunan 5 milyon lira değerindeki lüks cipi gözüne kestirdi.

Ofisten cipin anahtarını alan hırsız, içerideki hafif ticari bir araçla otoparkın kepengini kırdıktan sonra ciple çıkarak kayıplara karıştı.

Hırsızın içeriye girdiği ve kadın kıyafetiyle dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

SARIYER POLİSİ HIRSIZI KADIN KILIĞINDA YAKALADI

Olayın ardından ihbar üzerine anlık olarak harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Cipin plakasını belirleyen polis, Maslak Ayazağa Caddesi üzerinde seyrettiğini tespit etti.

Caddeye giren polis ekipleri, Ayazağa uygulama noktasında cipi durdurdu. Kadın kıyafetleriyle cipte oturan Türkmenistan uyruklu Süleyman T. (24), kıskıvrak yakalandı.

Üst araması yapılan hırsız ardından gözaltına alınırken, ciple birlikte emniyete götürüldü.

“TANINMAMAK İÇİN KADIN KIYAFETİ GİYDİM”

Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan hırsız, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsız emniyet çıkışında “Hırsızlık yaparken neden etek giydin? Neden Mercedes’i çaldın” sorularını ise yanıtlamadı.

Adliyeye sevk edilen hırsız çıkartıldığı mahkemece “iş yerinden hırsızlık” ve “oto hırsızlık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pişman olduğunu belirten hırsızın ifadesinde, “Tanınmamak için kadın kıyafeti giydim” dediği öğrenildi.