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    Mecidiyeköy'de trafikte saç saça kavga anları

    İki grup arasında çıkan kavgada kadınlardan biri, diğerinin saçından çekip yere düşürdü. Başka bir şahsın da kadını yerde tekmelediği anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı.
    • 03.07.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 11:22
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    Mecidiyeköy'de trafikte saç saça kavga anları

    İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy semtinde iki arkadaş grubu yolda yürürken bir anda tartışmaya başladılar.

    Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa süre içinde yerini kavgaya bıraktı.

    Saçından çekip yere düşürdü

    Kavgaya karışan bir kadın, sinirlerine hakim olamayan başka bir kadın tarafından saçından çekilerek yere düşürüldü. Yanındaki kişi de yerdeki kadına tekme attı.

    Kimi izledi kimi de ayırmaya çalıştı

    Bu sırada çevrede bulunanlar kavgayı izlerken, bazıları da kavgayı ayırmaya çalıştı.

    Mecidiyeköy'de trafikte saç saça kavga anları ViDEO

    Mecidiyeköy de trafikte saç saça kavga anları #1

    Trafiğe rağmen kavga ettiler

    Araya girenlere rağmen saç saça kavga, trafiğin akmasına karşın devam ederken kısa bir süre yolda araçlar kuyruk oluşturdu.

    Tarafalardan biri otomobiline binince kavga bitti

    DHA'nın haberine göre; taraflardan biri otomobile bindirilerek yoluna devam edince kavga sona erdi.

    Mecidiyeköy de trafikte saç saça kavga anları #2

    Mecidiyeköy de trafikte saç saça kavga anları #3

    Mecidiyeköy de trafikte saç saça kavga anları #4

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