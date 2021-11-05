Euro
11.2192
-0.06%
Dolar
9.6792
-0.04%
Altın
565.96
1.31%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
591.442
-1.95%
BTXN Coin
25.18
-0.27%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Meksika'da uyuşturucu çetesi oteli bastı: 2 ölü

    Tatil beldesindeki otele uyuşturucu çetesi tarafından baskın yapıldı. Olay bölgesindeki kişiler kaçacak yer ararken, öldürülen 2 kişinin uyuşturucu satıcısı olduğu biliniyor.
    • İHA
    • 05.11.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 16:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meksika'da uyuşturucu çetesi oteli bastı: 2 ölü

    Meksika’nın tatil şehri olan Cancun'daki Hyatt Ziva oteline baskın yapıldı.

    Quintana Roo Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre otelde yaşanan çatışma birbirine düşman iki uyuşturucu çetesi tarafından gerçekleştirildi.

    Çetedeki 15 kişilik grup ellerindeki uzun namlulu silahlarla otele girerek ateş açmaya başladı.

    2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

    Saldırı sırasında başlayan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

    Meksika'da uyuşturucu çetesi oteli bastı: 2 ölü VİDEO

    Otelde bulunan ziyaretçi ve personellerin korkudan kaçacak yer ararken hiçbirinin yara almadığı belirtildi.

    Ölen 2 kişinin de uyuşturucu satıcısı olduğu bildiriliyor.

    Meksika da uyuşturucu çetesi oteli bastı: 2 ölü #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir