Tatil beldesindeki otele uyuşturucu çetesi tarafından baskın yapıldı. Olay bölgesindeki kişiler kaçacak yer ararken, öldürülen 2 kişinin uyuşturucu satıcısı olduğu biliniyor.

Meksika’nın tatil şehri olan Cancun'daki Hyatt Ziva oteline baskın yapıldı.

Quintana Roo Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre otelde yaşanan çatışma birbirine düşman iki uyuşturucu çetesi tarafından gerçekleştirildi.

Çetedeki 15 kişilik grup ellerindeki uzun namlulu silahlarla otele girerek ateş açmaya başladı.

2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırı sırasında başlayan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da uyuşturucu çetesi oteli bastı: 2 ölü VİDEO

Otelde bulunan ziyaretçi ve personellerin korkudan kaçacak yer ararken hiçbirinin yara almadığı belirtildi.

Ölen 2 kişinin de uyuşturucu satıcısı olduğu bildiriliyor.