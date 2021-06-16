Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, başarılı operasyona dair Twitter adresinden paylaşım yaptı.

Mersin Limanı’nda, Türkiye’de bugüne kadar yakalanmış en büyük çaplı kokain ele geçirildi.

Miktar, 1 ton olarak açıklandı.

Başarılı operasyona ilişkin bilgileri Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş verdi.

“EN BÜYÜK ÇAPLI KOKAİN YAKALAMASI”

Bakan Muş, “Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır.” dedi.

Twitter adresinden bir paylaşım yapan Muş, “Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.