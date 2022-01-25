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Mersin merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu
Sosyal medyadan "kripto para yatırımı" ve "garantili bahis kuponu" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik 4 ilde şafak operasyonu başlatıldı.
- AA
- 25.01.2022 - 11:01
- Güncelleme : 25.01.2022 - 11:13
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden "kripto para yatırımı" ve "garantili bahis kuponu" vaadiyle çeşitli illerde yaşayan 23 vatandaşı yaklaşık 170 bin lira dolandırarak haksız kazanç sağlayan şüpheliler üzerine çalışma başlattı.
4 İLDE ŞAFAK OPERASYONU
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin Mersin, Batman, Adana, Hatay'daki adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi.
Kent merkezinde yaklaşık 100 polisin katıldığı baskınlarda, zanlılardan bazıları gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.
Mersin merkezli 4 ilde dolandırıcılara şafak operasyonu