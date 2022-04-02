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- Mersin'de 11 Akkuyu NGS işçisi, kazada yaralandı
Mersin'de 11 Akkuyu NGS işçisi, kazada yaralandı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerinin taşındığı otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
- DHA
- 02.04.2022 - 11:31
Sabah saatlerinde Mersin'deki Büyükeceli Mahallesi Mersin- Antalya yolunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan Rıdvan Ataser'in kullandığı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
11 İŞÇİ YARALANDI
Kazada yaralanan 11 işçi, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.