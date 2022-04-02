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    Mersin'de 11 Akkuyu NGS işçisi, kazada yaralandı

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerinin taşındığı otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 02.04.2022 - 11:31
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    Mersin'de 11 Akkuyu NGS işçisi, kazada yaralandı

    Sabah saatlerinde Mersin'deki Büyükeceli Mahallesi Mersin- Antalya yolunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan Rıdvan Ataser'in kullandığı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    11 İŞÇİ YARALANDI

    Kazada yaralanan 11 işçi, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Mersin de 11 Akkuyu NGS işçisi, kazada yaralandı #1

    Mersin de 11 Akkuyu NGS işçisi, kazada yaralandı #2

    Mersin de 11 Akkuyu NGS işçisi, kazada yaralandı #3


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