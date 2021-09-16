Mersin’de, 16 milyon liralık uyuşturucu ve cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi

Mersin’de, 16 milyon liralık uyuşturucu ve cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki operasyonda, piyasa değeri 16 milyon lira olan uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Mersin’de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 2 operasyonda toplam 16 lira değerinde uyuşturucu madde ile cinsel uyarıcı hap ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı, operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada; ilk operasyonda, Taşucu Limanı’na getirilen bir tırın riskli olarak değerlendirilmesinin ardından ekipler tarafından X-ray aramasına sevk edildiği, narkotik dedektör köpeklerin yakıt deposuna tepki vermesi üzerine tırın arama hangarına alındığı belirtildi.

292 BEZ TORBAYA SIKIŞTIRILMIŞ TAŞ ESRAR BULUNDU

Yapılan detaylı kontrollerde, tırın yakıt deposundaki gizli bölmede, 292 bez torba tespit edildiği, torbaların içinde sıkıştırılmış toz maddenin piyasada 'taş esrar' olarak bilinen uyuşturucu madde olduğu açıklandı.

Operasyonda, toplamda 61 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği ifade edildi.

SAHTE BANKNOTLAR BULUNDU

Aynı araçta devam eden aramalarda; alüminyum paketler içinde toplam 305 bin dolar ile 150 bin Irak dinarına karşılık gelen sahte banknotların da bulunduğu açıklamada yer aldı.

Mersin’de, 16 milyon liralık uyuşturucu ve cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi VİDEO



1 MİLYONDAN FAZLA CİNSEL UYARICI HAP BULUNDU

Diğer operasyon ise şüpheli başka bir tırda gerçekleştirildi.

X-ray aramasına sevk edilen tırda şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine, yasal yükün yanı sıra gümrük işlemleri sırasında bildirilmeyerek kontrolden kaçırılmak istenen toplam 1 milyon 283 bin 200 cinsel uyarıcı hap bulunduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kısa aralıklarla gerçekleştirilen 2 operasyonda, toplam 16 milyon lira değerinde uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hapa el koyuldu.

Operasyonlara ilişkin yürütülen soruşturmalar ise sürüyor.