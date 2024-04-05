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Mersin'de annesini canice öldürdü: Tutuklandı

Mersin'de annesini canice öldürdü: Tutuklandı Hastanede tedavi gören annesinin ayaklarını ve boğazını kestikten sonra tek kurşunla öldüren zanlı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.