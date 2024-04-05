Mersin'de annesini canice öldürdü: Tutuklandı

DHA
Mersin'de dehşet veren cinayet...
Dün, Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Selma Çiftçi (61), oğlu Murat A. tarafından boğazı ve ayakları kesildikten sonra tek kurşunla öldürüldü.
Etkisiz hale getirildi
Silah sesini duyan güvenlik görevlileri, Çiftçi'nin tedavi gördüğü odaya gelerek Murat A'yı etkisiz hale getirdi.
Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlı Murat A.'yı gözaltına aldı.
Tutuklandı
Adliyeye sevk edilen ve uyuşturucu bağımlısı olduğu üzerinde durulan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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