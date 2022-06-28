İnternette ve sosyal medya üzerinden araç satmak isteyen 5 kişiyi 990 bin lira dolandırdığı gerekçesi ile gözaltına alınan Ayhan Elçik, tutuklandı.

Mersin’de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, araç satışı dolandırıcılığına yönelik gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde araç satmak isteyen M.A.'nın 188 bin, M.K.'nin 177 bin, S.K.'nin 160 bin, K.K.'nin 235 bin ve Ş.K.'nin 230 bin olmak üzere toplam 990 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

Olayın failinin, Mersin dışından gelen ve internette satılık araç ilanları olanları arayarak farklı isimler kullanan ve müşteri gibi davranan Ayhan Elçik (38) isimli şahıs olduğu belirlendi.

Krediye başvuracağını söyledi, cüzi ödemeler yaptı

DHA’nın haberine göre; Elçik'in satın almak için anlaştığı araçlar için Mersin'den krediye başvuracağını söyleyip, araç sahiplerini de buraya davet ettiği, 'kapora' adı altında cüzi miktarda ödeme yaptıktan sonra kalan tutarı kredinin çıkmasıyla vereceğini söylediği, devirleri 3'üncü kişilere yaparak dolandırıcılık yaptığı saptandı.

Mersin'de, araç sahiplerini 990 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı VİDEO



Plaka Takip Sistemi ile yakalandı

Elçik, ekipler tarafından yapılan çok yönlü güvenlik kamerası ve Plaka Takip Sistemi (PTS) çalışmalarıyla yakalanıp gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğünde sorgulanan Elçik, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.