Petrol
113.08
1.89%
Euro
17.621
0.54%
Dolar
16.6477
0.74%
Altın
975.83
0.72%
Borsa
255
0.84%
Bitcoin
351.200
-2.28%
BTXN Coin
7.15
-0.55%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Mersin'de, araç sahiplerini 990 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı

    İnternette ve sosyal medya üzerinden araç satmak isteyen 5 kişiyi 990 bin lira dolandırdığı gerekçesi ile gözaltına alınan Ayhan Elçik, tutuklandı.
    • 28.06.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 13:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de, araç sahiplerini 990 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı

    Mersin’de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, araç satışı dolandırıcılığına yönelik gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı.

    Çalışmalar neticesinde araç satmak isteyen M.A.'nın 188 bin, M.K.'nin 177 bin, S.K.'nin 160 bin, K.K.'nin 235 bin ve Ş.K.'nin 230 bin olmak üzere toplam 990 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

    Olayın failinin, Mersin dışından gelen ve internette satılık araç ilanları olanları arayarak farklı isimler kullanan ve müşteri gibi davranan Ayhan Elçik (38) isimli şahıs olduğu belirlendi.

    Krediye başvuracağını söyledi, cüzi ödemeler yaptı

    DHA’nın haberine göre; Elçik'in satın almak için anlaştığı araçlar için Mersin'den krediye başvuracağını söyleyip, araç sahiplerini de buraya davet ettiği, 'kapora' adı altında cüzi miktarda ödeme yaptıktan sonra kalan tutarı kredinin çıkmasıyla vereceğini söylediği, devirleri 3'üncü kişilere yaparak dolandırıcılık yaptığı saptandı.

    Mersin'de, araç sahiplerini 990 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı VİDEO

    Plaka Takip Sistemi ile yakalandı

    Elçik, ekipler tarafından yapılan çok yönlü güvenlik kamerası ve Plaka Takip Sistemi (PTS) çalışmalarıyla yakalanıp gözaltına aldı.

    Emniyet müdürlüğünde sorgulanan Elçik, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Cüneyt Arkın’ın kırmızı çizgileri
    Medya

    Cüneyt Arkın’ın kırmızı çizgileri

    Videolu paylaşım yapan fenomen avukata ceza yok
    3. Sayfa

    Videolu paylaşım yapan fenomen avukata ceza yok

    Görüş Bildir