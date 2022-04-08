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    Mersin'de demir soparla kavga eden Suriyelilere sınır dışı

    İki grup arasında çıkan demir sopalı kavgaya karıştıkları belirlenen Suriye uyruklu 7 kişi, sınır dışı edilmek üzere Merkez'e gönderildi.
    • DHA
    • 08.04.2022 - 12:00
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    Mersin'de demir soparla kavga eden Suriyelilere sınır dışı

    Mersin'in Akdeniz ilçesinde geçtiğimiz günlerde büyük bir kavga çıktı

    4 Nisan'da Hal Mahallesi 6092 Sokak’ta meydana gelen olayda karşılıklı iki grubun önce tartışma yaşadığı belirlendi.

    Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine demir çubuklarla saldırdı.

    Polis müdahale etti

    Tarafların birbirlerine demir çubuklarla saldırdığı kavga, ihbarla gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

    7 Suriyeli kavgaya karıştı

    Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatan polis, 7 Suriyeliyi adreslerine düzenlenen baskınla yakaladı.

    Sınır dışı edilecek

    İfadelerinin ardından sınır dışı işlemleri tamamlanan Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Mersin de demir soparla kavga eden Suriyelilere sınır dışı #1

    Mersin de demir soparla kavga eden Suriyelilere sınır dışı #2

    Mersin de demir soparla kavga eden Suriyelilere sınır dışı #3

    Mersin de demir soparla kavga eden Suriyelilere sınır dışı #4


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