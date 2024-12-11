Mersin'de denizde yaşlı erkek cesedi bulundu

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi sınırlarında yer alan Erdemli Balıkçı Barınağının hemen dışında meydana gelen acı olayda, olta ile balık tutmaya gelenler, fenerin yakınlarında denizde bir kişinin cansız bedenini tespit etti.

Bunun üzerine vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığı ile polis ekiplerine ihbarda bulundu.

SAVCI İNCELEMELERDE BULUNDU

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botla giderek 70 yaşlarında olduğu değerlendirilen yaşlı adamın cansız bedenini sudan aldı.

Ceset, balıkçı barınağı içinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı noktasına getirildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından savcı inceleme gerçekleştirdi.

Cenaze daha sonra Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

OTOPSİ YAPILACAK

Kimlik bilgileri henüz belirlenemeyen ancak kıyafetleri üzerinde olan sahil kenarından düşerek boğulduğu değerlendirilen şahsın ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra kesinlik kazanacağı kaydedildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.