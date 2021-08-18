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    Mersin'de denizi kirleten gemilere 51 milyon TL ceza

    Mersin'de, 2019 yılının Nisan ayından bugüne kadar denizi kirlettiği tespit edilen 30 gemiye yönelik 51 milyon 926 bin 955 TL ceza kesildi.
    • DHA
    • 18.08.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 11:31
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    Mersin'de denizi kirleten gemilere 51 milyon TL ceza

    Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, tekneyle yaptığı denetimlerde Mersin Limanı 15 No’lu rıhtımda yük boşaltan, Barbados bandıralı 18 bin 17 grostonluk gemiden, denize evsel nitelikli atık su bırakıldığını tespit etti.

    Ekipler, gemiye yönelik 1 milyon 490 bin TL ceza uyguladı.

    NUMUNE ALINDI

    Denizden numune alan ekipler, test için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın akredite ettiği laboratuvara gönderdi.

    Ceza ödenmeden veya teminat mektubu bırakılmadan gemi, limandan ayrılamayacak.

    Mersin de denizi kirleten gemilere 51 milyon TL ceza #1

    30 GEMİYE 51 MİLYON 926 BİN 955 TL CEZA

    Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Nisan 2019’dan bu yana gerçekleştirilen denetimlerde denizi kirlettiği tespit edilen 30 gemiye yönelik toplam 51 milyon 926 bin 955 TL ceza kesildiğini de açıkladı.

    Mersin de denizi kirleten gemilere 51 milyon TL ceza #2

    Mersin de denizi kirleten gemilere 51 milyon TL ceza #3

    Mersin de denizi kirleten gemilere 51 milyon TL ceza #4

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