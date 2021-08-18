Mersin'de denizi kirleten gemilere 51 milyon TL ceza

Mersin'de, 2019 yılının Nisan ayından bugüne kadar denizi kirlettiği tespit edilen 30 gemiye yönelik 51 milyon 926 bin 955 TL ceza kesildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, tekneyle yaptığı denetimlerde Mersin Limanı 15 No’lu rıhtımda yük boşaltan, Barbados bandıralı 18 bin 17 grostonluk gemiden, denize evsel nitelikli atık su bırakıldığını tespit etti.

Ekipler, gemiye yönelik 1 milyon 490 bin TL ceza uyguladı.

NUMUNE ALINDI

Denizden numune alan ekipler, test için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın akredite ettiği laboratuvara gönderdi.

Ceza ödenmeden veya teminat mektubu bırakılmadan gemi, limandan ayrılamayacak.

30 GEMİYE 51 MİLYON 926 BİN 955 TL CEZA

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Nisan 2019’dan bu yana gerçekleştirilen denetimlerde denizi kirlettiği tespit edilen 30 gemiye yönelik toplam 51 milyon 926 bin 955 TL ceza kesildiğini de açıkladı.