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Mersin'de ev kiralamak için gittiği yaylada ölü bulundu

Mersin'de ev kiralamak için gittiği yaylada ölü bulundu

10 gün önce yayla evi kiralamak için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Berrin Dalyanoğlu Keskin'in (50), kuyuda cesedi bulundu. Cesedinin üzerinin taşlarla kapatılmaya çalışıldığı belirlendi.