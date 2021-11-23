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    Mersin’de freni patlayan otobüs, kırmızı ışıktaki araçlara çarptı

    Freni patlayan otobüs, kırmızı ışıkta beklemekte olan 6 araca çarptı. Kaza anı, saniye saniye kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 23.11.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 10:51
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    Mersin’de freni patlayan otobüs, kırmızı ışıktaki araçlara çarptı

    Mersin’in Tarsus ilçesinde, Sunay Atilla üst geçidinden inen M.F.G. (42) idaresindeki halk otobüsünün fren patladı.

    Frenin tutmadığını farkına varan sürücü M.F.G., Atatürk Caddesi Kültür Parkı kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen Burç M.'nin (38) kullandığı otomobile çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle ışıkta bekleyen Haydar Cura idaresindeki otomobil, Oğuz A.'nın kullandığı otomobil, Özlem D. yönetimindeki otomobil, Nebahat G. idaresindeki otomobil ve Coşkun Y. idaresindeki otomobil de zincirleme kazaya karıştı.

    TRAFİK KAPANMA NOKTASINA GELDİ

    Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kavşakta trafik kapanma noktasına geldi.

    Mersin’de freni patlayan otobüs, kırmızı ışıktaki araçlara çarptı VİDEO

    KOLTUKTAN FIRLADI

    Öte yandan kaza anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

    Çarpmanın etkisiyle otobüste yolculuk yapan Ali Turgay K. (72) adlı kişi, oturduğu koltuktan ön tarafa fırladı. Kazada Ali Turgay K. ile İsmet Efe B. ve Hikmet Melih B. adlı çocuklar da yaralandı.

    Mersin’de freni patlayan otobüs, kırmızı ışıktaki araçlara çarptı #1

    Mersin’de freni patlayan otobüs, kırmızı ışıktaki araçlara çarptı #2

    Mersin’de freni patlayan otobüs, kırmızı ışıktaki araçlara çarptı #3

    Mersin’de freni patlayan otobüs, kırmızı ışıktaki araçlara çarptı #4

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