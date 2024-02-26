Mersin'de fuhuş operasyonu! 6 kadın kurtarıldı, 4 kişi tutukladı Jandarma ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, fuhşa zorlanan 6 kadın kurtarıldı.

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İHA

Polis ekipleri fuhuş çeteleriyle mücadele etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda son operasyonun adresi Mersin oldu.

6 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Anamur'da fuhuş için aracılık ve yer temin eden, organize olarak insan ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucunda mağdur olan 6 kadın ile 6 şüpheli tespit edildi.

6 kadın kurtarıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken 6 mağdur kadın kurtarıldı.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda ise 12 adet cep telefonu, 3 adet pasaport ile suçtan elde edilen yaklaşık 40 bin TL’ye el konuldu.

4 kişi tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)