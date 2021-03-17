Mersin'de iş yerindeki eşyalarını satan kadın dolandırıldı

Pandemi nedeniyle kapanan güzellik merkezindeki eşyalarını aylık 10 bin liraya kiraya verdiğini zanneden Aysun Alkan, her şeyinin satıldığını öğrendi.

Mersin’de bir güzellik merkezi işleten Aysun Alkan, koronavirüs salgını sebebiyle kapanan iş yerindeki eşyaları kiralamak isterken dolandırıldığını iddia etti.

Yaptıkları bir sözleşme ile eşyalarını aylık 10 bin liraya kiraya verdiğini zanneden Alkan, gerçeği öğrenince şoke oldu.

Pandeminin başladığı ilk dönemlerde dükkanının kapalı olduğunu, bu yüzden de eşyalarını kiralamak istediğini anlatan Alkan, bir arkadaşının kendisine ulaştığını belirterek "Bir çift eşyalarını kiralamak istiyor. Ayda 10 bin lira verecekler." dediğini söyledi.

"ARKADAŞIM SÖZLEŞME HAZIRLADI"

O dönemde paraya ihtiyacı olduğu için teklifi kabul ettiğini belirten Alkan, "Arkadaşım eliyle bir sözleşme hazırladı. Sözleşmenin içerisinde, perdeden çöp kutusuna kadar ne varsa hepsini ekledik. Bir de kiranın ödenmemesi durumuna karşılık, 200 bin liralık bir senet getirdi. Ben bunları görünce inandım. Nakliyeciler geldi eşyaları götürdü." dedi.

"KİRAYA VERDİM SANDIM, SATILDIĞINI ÖĞRENDİM"

Bir süre sonra durumdan şüphelendiğini ve bu sebeple arkadaşını tekrar aradığını anlatan Alkan, "Kiraladığım kişileri görmek istediğimi söyledim. Bana ‘tamam’ dedi ve sonra iletişime geçemedik. Bir süre sonra daha önce birlikte çalıştığım bir hocam bana ulaştı. Eşyalarımı sordu, ben de kiraya verdiğimi söyledim. O da bana eşyalarımın satıldığını söyledi. Hatta adres verdi. Verdiği adrese gittiğimde ise eşyalarımı satın alan kişiyle görüştüm. Durumu ona anlattığımda, kendisi de mağdur olduğunu söyledi.





"EŞYALARIMIN OLDUĞU YERDE İŞÇİ GİBİ ÇALIŞTIM"



Bana ortaklık teklif etti ve paramı kurtaracağını söyledi. Seans bekleyen müşterilerim olduğu için ben de kabul ettim. Onların yanında kendi eşyalarımın olduğu yerde 3 ay işçi gibi çalıştım. Bana ortaklık teklif eden şahıs başka bir olaydan dolayı cezaevine gönderildi. Ne yapacağımı bilemedim. Zaten sonra beni o iş yerine de almadılar." şeklinde konuştu.