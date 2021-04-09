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    Mersin'de kaybolan yaşlı adam drone destekli aramayla bulundu

    Erdemli ilçesinde 6 Nisan günü kaybolan 80 yaşındaki adam, drone destekli arama esnasında bahçe kenarında düştüğü çalının içinde sağ olarak bulundu.
    • İHA
    • 09.04.2021 - 04:35
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 04:42
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    Mersin'de kaybolan yaşlı adam drone destekli aramayla bulundu

    Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Alzheimer (alzaymır) hastası olduğu belirtilen 80 yaşındaki Yusuf Karayiğit ot toplamak için çekçek arabayla 6 Nisan günü sabah saatlerinde bahçeye gitti.

    Ancak eve bir türlü dönmeyen yaşlı adam için yakınları emniyet müdürlüğüne kayıp müracaatında bulundu. Müracaatın ardından yapılan tüm aramalara rağmen yaşlı adam bir türlü bulunamadı.

    AFAD ve ANDA arama kurtarma ekiplerinden destek istendi. 15 kişilik ekibe polis ekipleri ile vatandaşlarda destek verdi. Narenciye bahçeleriyle kaplı ilçeye bağlı 4 mahallede arama çalışması gerçekleştirildi.

    DRONE DESTEĞİ İŞE YARADI

    Aramalara drone ile de destek verildi. Yaşlı adama ait çekçek arabanın kuru dere yatağında olduğu tespit edildi, arama faaliyeti ise çekçek arabanın bulunduğu çevrede yoğunlaştırıldı. Kısa süre sonra ekipler yaşlı adamı bir limon bahçenin kenarındaki çalının içerisine düşmüş halde buldu.

    Bitkin düştüğü görülen yaşlı adam sedyeyle ambulansa alınarak, tedavi için Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Mersin de kaybolan yaşlı adam drone destekli aramayla bulundu #1

    Mersin de kaybolan yaşlı adam drone destekli aramayla bulundu #2

    Mersin de kaybolan yaşlı adam drone destekli aramayla bulundu #3

    Mersin de kaybolan yaşlı adam drone destekli aramayla bulundu #4

    Mersin de kaybolan yaşlı adam drone destekli aramayla bulundu #5

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