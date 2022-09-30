Mersin'de kıskançlık krizi: Genç kadını öldüresiye dövdü

Erdemli'de kıskançlık krizine giren Hasan Sevinçer, kız arkadaşını öldüresiye döverek, ailesinin evinin önüne bıraktı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kadına şiddetin vahşi bir boyutuyla daha karşılaşıldı.

Kıskançlık tartışması yüzünden 23 yaşındaki Rahime Edis ve erkek arkadaşı Hasan Sevinçer arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Çiftin yanında olan Mustafa Göker olaya sessiz kaldı.

Tartışmanın büyümesiyle gözü dönen Hasan Sevinçer, Edis'e araçtaki demir krikoyla vurup yumrukladı, yanında getirdiği bıçakla da zarar verdi.

Kanlar içinde bıraktı

Talihsiz genç kız kanlar içinde kaldı.

Hasan Sevinçer, arkadaşı Mustafa Göker ile birlikte Rahime Edis'i araca bindirerek evine getirdi.

Anne ekiplere haber verdi

Kızını kanlar içinde gören Rahime Edis'in annesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Genç kız 4 gündür hastanede

Edis, gelen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Rahime Edis'in hayati tehlikesi devam ediyor.

Şüpheliler gözaltına alındı

Polis ekipleri tarafından şüpheliler Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker gözaltına alındı.

"Komaya getirene kadar dövülmesi bizleri çok üzdü"

Rahime Edis'in kız arkadaşı Fadime Ü., şüphelilerin cezasız kalmaması gerektiğini söyleyerek, "Rahime benim yakın arkadaşım. Böyle bir şekilde dövülmesi çok üzücü. Komaya getirene kadar dövülmesi bizleri çok üzdü. Arkadaşım yoğun bakımda. Bunu yapanlar cezasız kalmasın." dedi.

2 şüpheli tutuklandı

DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.