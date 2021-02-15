Mersin’de kontrolden çıkan otomobil 10 takla attı

Otomobilin virajda kontrolden çıkıp 12 metre yükseklikten uçması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin yönüne giden Can Oğuzhan Günay yönetimindeki 33 ED 117 plakalı otomobil, Silifke ilçesi D-400 karayolu Narlıkuyu Mahallesi Akkum Kavşağı’nda hızlı girdiği virajı alamayınca 12 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Can Oğuzhan Günay ile yanındaki Elif Gülay Korkmaz ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FECİ KAZA KAMERADA

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Günay ve Korkmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de otomobil 12 metre yükseklikten düştü İZLE

Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin, demir bariyerlere çarpıp 12 metre yükseklikten düştükten sonra yaklaşık 10 takla attığı görüldü.