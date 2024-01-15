Mersin'de köpeği ezen kamyonet uyarılara rağmen yoluna devam etti Mersin'de kamyonetin köpeği ezdiği anlar ve durmadan yoluna devam etmesi kameraya yansıdı. Bakım evine alınan köpeğin bir yıl önce de tüfekle vurulduğu için arka sağ bacağını kaybettiği öğrenildi.

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İHA

Mersin'in Tarsus ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi'nin önünden geçen yolda bir yıl önce tüfekle vurulduğu için arka bacaklarından birini kaybeden, ardından bakım evinde bakılmaya başlanan köpeği kamyonet ezdi.

Görevlilerin 'Mutlu' ismini verdiği köpek yattığı sırada kamyonet üstünden geçti.

Araç sürücüsü durmadan yoluna devam ederken yaralanan köpek bakım evi veterineri ve görevlileri tarafından içeri alınarak müdahalesi yapıldı.

Hayati tehlikeyi atlatan köpeğin gözetimde tedavisinin süreceği belirtildi.

"Uyarılara rağmen durmuyor"

Engelli köpeğe tedavi işlemlerini gerçekleştiren Tarsus Belediyesi Veteriner Hekimi Nuri Tehneldere, "Patili dostumuz Mutlu, 12 Ocak Cuma günü saat 11.45 civarı bir vatandaş tarafından eziliyor ve vatandaş tüm uyarılara, bağırmalara rağmen durmuyor. Köpeğin halini bile merak etmeden yoluna devam ediyor. Biz köpeği 12 Ocak günü tedavi altına aldık. Bugün dördüncü gün, Mutlu çok daha iyi. Hayati riski büyük oranda atlattı. Yani bu hayvan yaşayacak diyebiliriz artık. Zaten engelli olduğu için sağ arka ayağı yok ama şu an biz burada tedavisini tamamen Tarsus Belediyesi olarak üstlendik. Kendi kendimize köpeğimizi tedavi ettik. Eğer sahiplenmek isteyen olursa Mutlu'yu sahiplendirebiliriz" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)