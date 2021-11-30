Yüzüne maske takıp, siyah kapüşon giyerek İ.D.Ü.’yü tabancayla yaralayan E.D., 268 ayrı iş yeri güvenlik kamerasının incelenmesiyle yakalandı.

Mersin’in Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'nde, 20 Kasım günü gece yarısında İ.D.Ü., tabanca ile vurularak yaralandı.

Hastaneye kaldırılaran İ.D.Ü, tedavi altına alındı.

Şüphelinin yüzü maskeli ve siyah kapüşonlu olduğunu belirleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki sokaktan itibaren yaklaşık 24 kilometre mesafedeki 268 ayrı iş yeri güvenlik kamerası ve farklı noktalarda bulunan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceledi.

BİRDEN FAZLA ARAÇ DEĞİŞTİRDİ, FARKLI GÜZERGAHLAR KULLANDI

Ekipler, şüphelinin kıyafetini değiştirerek olay yerinden uzaklaştığını, birden fazla araç değiştirdiğini, hedef şaşırtma amacıyla birçok farklı güzergahı kullandığını tespit etti.

Mersin’de maskeli saldırgan, 268 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı VİDEO



BORÇ MESELESİNDEN HUSUMETLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kimliği belirlenen E.D., 6 gün sonra evine yapılan operasyonla yakalanarak emniyete götürüldü.

Şüpheli E.D ile İ.D.Ü arasında, borç meselesi nedeniyle husumet olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.