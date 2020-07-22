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    Mersin'de otomobil, çiçekçi dükkanına girdi: 4 yaralı

    Kırmızı ışıkta geçen motosiklete çarpmamak için manevra yapan sürücü, çiçekçi dükkanına girerek 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
    • DHA
    • 22.07.2020 - 17:10
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    Mersin'de otomobil, çiçekçi dükkanına girdi: 4 yaralı

    Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde Mert A.'nın kullandığı 33 NF 300 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçen motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı.

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ise kaldırıma çıkarak, yol kenarındaki çiçekçiye girdi.

    4 YARALI

    Çiçekçide bulunan Şafak T., Aydın T., Mehmet S. ve Halim T. kazada hafif şekilde yaralandı. 4 yaralı ayakta tedavi edilirken, çiçekçide maddi hasara yol açan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin'de otomobil, çiçekçi dükkanına girdi: 4 yaralı #1

    Mersin'de otomobil, çiçekçi dükkanına girdi: 4 yaralı #2

    Mersin'de otomobil, çiçekçi dükkanına girdi: 4 yaralı #3

    Mersin'de otomobil, çiçekçi dükkanına girdi: 4 yaralı #4

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