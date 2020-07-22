Mersin'de otomobil, çiçekçi dükkanına girdi: 4 yaralı

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Kırmızı ışıkta geçen motosiklete çarpmamak için manevra yapan sürücü, çiçekçi dükkanına girerek 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde Mert A.'nın kullandığı 33 NF 300 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçen motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ise kaldırıma çıkarak, yol kenarındaki çiçekçiye girdi.

4 YARALI

Çiçekçide bulunan Şafak T., Aydın T., Mehmet S. ve Halim T. kazada hafif şekilde yaralandı. 4 yaralı ayakta tedavi edilirken, çiçekçide maddi hasara yol açan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.