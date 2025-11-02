Mersin’de saniyelerle ölümden döndü

- Mersin'de scooter kullanan bir genç, kontrolsüz şekilde yola çıkarak ölümden döndü.
- Otomobil sürücüsü, genci son anda fark edip ani fren yaparak kazayı önledi.
- Genç, scooteriyle olay yerinden uzaklaştı ve bu anlar araç içi kameraya yansıdı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Mersin’de scooter kullanan bir genç, ölümden döndü...
Mersin'de scooterli bir genç, yaya geçidi bulunmayan bir noktada aniden yola çıktı.
Bu sırada seyir halindeki otomobilin sürücüsü, genci son anda fark ederek ani fren yaptı.
KAZADAN KURTULDU, OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI
Muhtemel bir facia, sürücünün refleksi sayesinde önlenirken kazadan kıl payı kurtulan genç, scooteriyle olay yerinden uzaklaştı. O anlar, otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, scooterli gencin dikkatsizce yola atladığı ve otomobilin ani frenle durduğu anlar yer aldı.