Mersin’de saniyelerle ölümden döndü

Mersin’de scooter kullanan bir genç, ölümden döndü...

Mersin'de scooterli bir genç, yaya geçidi bulunmayan bir noktada aniden yola çıktı.

Bu sırada seyir halindeki otomobilin sürücüsü, genci son anda fark ederek ani fren yaptı.

KAZADAN KURTULDU, OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Muhtemel bir facia, sürücünün refleksi sayesinde önlenirken kazadan kıl payı kurtulan genç, scooteriyle olay yerinden uzaklaştı. O anlar, otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, scooterli gencin dikkatsizce yola atladığı ve otomobilin ani frenle durduğu anlar yer aldı.