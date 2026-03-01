Abone ol: Google News

Trump İran'da Hamaney'in öldüğü operasyonla ilgili konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yapılan saldırılarda "48 komutanı aynı anda öldürdük. İşler çok iyi gidiyor" dedi.

Orta Doğu'da gerilim tırmandı.

ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği saldırılarla İran'a askeri operasyon başlattı.

Operasyon sonrası İran'dan da misilleme atışları yapılırken, İran lideri Ali Hamaney öldürüldü. 

Hamaney'in öldürüldüğü operasyona dair detaylar paylaşılırken, bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. 

"48 KOMUTANI AYNI ANDA ÖLDÜRDÜK, İŞLER İYİ GİDİYOR"

 Fox News'e konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı: 

48 komutanı aynı anda öldürdük. İşler çok iyi gidiyor, elde ettiğimiz başarı inanılmaz. Kaç hedef kaldığını da biliyoruz.

"İRAN DİYALOG İSTİYOR, KABUL ETTİM"

Öte yandan Trump, açıklamalarında İran'daki son duruma ilişkin de açıklama yaptı. 

Trump "İran diyalog istiyor, ben de kabul ettim" dedi. 

