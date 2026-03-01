Antalyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

GÜNCEL SKOR: ANTALYASPOR 0-0 FENERBAHÇE

20' Fenerbahçe'de zorunlu bir değişiklik gerçekleşiyor. İkili mücadele sonucu sakatlanan Semedo oyundan çıkıyor, Mert Müldür oyuna dahil oluyor.

16' Semedo'nun savunma arkasına attığı pasta Kerem topla birlikte ceza sahasına girdi ve içeriye çevirdi ama Antalyaspor savunması araya girmeyi başardı.

12' Hüseyin'in ortasında Fenerbahçe savunmasının müdahile ettiği top Antalyasporluların önüne düştü bu defa da gelen şutun önüne Yiğit Efe geçerek kornere gönderdi.

9' Kerem'in savunma arkasına koşusunda kaleci açılarak topu stoperlere verdi, Fenerbahçe baskıyla geri kazandı ve Kerem kaleci öndeyken aşırma şut denedi ama top auta gitti.

4' Kante'nin ara pasında İsmail Yüksek savunma arkasına hareketlendi ancak Antalyaspor savunması alan kontrolüyle topu dışarıya gönderdi.

3' Cherif'in içeriye çevirdiği top doğrudan dışarı gitti.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı, hakem Alper Akarsu yönetiyor.

VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturuyor. Mücadeleyi BeIN Sports 1 canlı yayınlıyor.

İLK 11'LER