Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a Ali Hamaney için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya platformu X üzerinden bir taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı mesajında, Hamaney'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum." dedi.

"TÜRKİYE ÇATIŞMALARIN SON BULMASI İÇİN ÇABALARINI SÜRDÜRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran halkının ve bölgedeki tüm dost ülkelerin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması ve çatışma ortamının son bulması için Türkiye olarak çabaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

HAMANEY'İN ÖLÜMÜNÜ İRAN DEVLET TELEVİZYONU DUYURDU

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı.

İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

KIZI, DAMADI, TORUNU VE GELİNİ DE ÖLDÜ

ABD-İsrail'in saldırılarında Hamaney'in aile bireylerinden bazılarının hayatını kaybettiği de doğrulandı.

İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu alana yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklanmadı.