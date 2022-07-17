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    Mersin'de şaşırtan hırsızlık olayı

    Mersin'de bir sigorta şirketine ait 'eve tırmanan hırsızı' simgeleyen mankenin pantolonu çalındı.
    • 17.07.2022 - 15:31
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    Mersin'de şaşırtan hırsızlık olayı

    Hırsızlık olayı, merkez Yenişehir ilçesi Palmiye Mahallesi'ndeki bir sigorta şirketinin bulunduğu binada meydana geldi.

    Sigorta acentesi yetkililerince hırsızlık olaylarına dikkat çekmek amacıyla yıllar önce binanın dış cephesine yerleştirilen ve 'eve tırmanan hırsızı' simgeleyen mankenin pantolonu çalındı.

    Hırsızı simgeleyen mankenin pantolonunu çaldılar

    Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece geç saatlerde gerçekleştirilen hırsızlık olayı, sabah gün aydınlanınca bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

    Görenler şaşırdı

    Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, mankenin pantolonsuz halinin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.

    İHA'nın haberine göre ilginç hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlatıldı.

    Mersin de şaşırtan hırsızlık olayı #1


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