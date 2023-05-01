Mersin’de stant açan HÜDA-PAR üyelerine saldırı Mersin'de kimliği belirsiz kişiler, seçim çalışması için stant açan HÜDA PAR üyelerine saldırdı. Saldırıda 1 kişi yaralandı.

DHA

Seçime 13 gün kala sahada olumsuz örnekler yaşanıyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Bekirde Yolu’nda, AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Faruk Dinç’in seçim çalışması için HÜDA PAR İl Gençlik Kolları üyeleri stant açtı.

Standa, kimliği belirsiz kişiler saldırdı.

Saldırganların bazıları bu sırada havaya ateş açtı.

1 kişi yaralandı

Darbedilen Bedir Karakayalı, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Partililerin olay yerine gelmesiyle birlikte saldırganlar ara sokaklara kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

"Asla amaçlarına ulaşamayacaklar"

Konuya ilişkin açıklama yapan HÜDA PAR Mersin İl Başkanı Tahirhan Uysal, "Arkadaşlarımızın stant çalışmaları vardı ancak saat 15.00'te karanlıktan ve kaostan beslenen zihniyet, hiçbir çözüm ve projeleri olmayanlar, şiddete başvuranlar bizim seçim standına ve broşür dağıtan arkadaşlarımıza silahla saldırdılar.

Saldırıda silahtan yaralanan arkadaşımız yok ama yumruklu kavga sonucu 1 kardeşimiz yaralı durumda. Durumu şu an iyi. Şunu bilmeleri gerekir ki biz demokratik haklarımızdan asla vazgeçmeyiz onlar da asla amaçlarına ulaşamayacaklar." dedi.