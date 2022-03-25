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    Mersin'de su borusu çalanlar yakalandı

    Bir kooperatife ait bahçe sulamasında kullanılan metal boruları çalan şüpheliler, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 09:53
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    Mersin'de su borusu çalanlar yakalandı

    Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Alanyalı Mahallesi'nde bir sulama kooperatifine ait metal sulama borularının çalındığı bilgisi üzerine ekipler çalışma başlattı.

    Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelendi.

    HIRSIZLAR YAKALANDI

    Görüntülerde, hırsızlık olayına konu su borularını taşıyan aracı tespit eden jandarma ekipleri, şüpheli aracın gidiş istikametinde önlem alarak, zanlıları çaldıkları 16 adet metal su borusuyla birlikte yakaladı.

    TAHKİKAT SÜRÜYOR

    Borular, sulama kooperatifine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

    Mersin de su borusu çalanlar yakalandı #1


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