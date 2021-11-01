Euro
11.0156
-0.88%
Dolar
9.5186
-0.74%
Altın
546.96
-0.56%
Borsa
1.533
0.71%
Bitcoin
589.000
0.79%
BTXN Coin
26.25
-1.20%
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Mersin'de takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

    Sürücüsünün kaygan zemin nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Ağır hasar alan araçtaki 3 kişi, kendi çabalarıyla dışarı çıktı.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 12:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

    Mersin’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 33 AGZ 975 plakalı otomobil sürücüsü Erdoğan Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

    Adeta hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişi, bölgedeki vatandaşların yardımı ve kendi çabalarıyla dışarı çıktı.

    Mersin'de takla atan araçtan yara almadan kurtuldular VİDEO

    Mersin de takla atan araçtan yara almadan kurtuldular #1

    BURNU BİLE KANAMADI

    Ters dönüp ağır hasar alan otomobildeki 3 kişinin burnu bile kanamadı.

    Kaza sebebiyle Mersin Antalya D400 karayolunda trafik, yaklaşık 40 dakika boyunca tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

    Mersin de takla atan araçtan yara almadan kurtuldular #2

    Mersin de takla atan araçtan yara almadan kurtuldular #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir