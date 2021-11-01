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- Mersin'de takla atan araçtan yara almadan kurtuldular
Mersin'de takla atan araçtan yara almadan kurtuldular
Sürücüsünün kaygan zemin nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Ağır hasar alan araçtaki 3 kişi, kendi çabalarıyla dışarı çıktı.
- İHA
- 01.11.2021 - 10:56
- Güncelleme : 01.11.2021 - 12:06
Mersin’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 33 AGZ 975 plakalı otomobil sürücüsü Erdoğan Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.
Adeta hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişi, bölgedeki vatandaşların yardımı ve kendi çabalarıyla dışarı çıktı.
Mersin'de takla atan araçtan yara almadan kurtuldular VİDEO
BURNU BİLE KANAMADI
Ters dönüp ağır hasar alan otomobildeki 3 kişinin burnu bile kanamadı.
Kaza sebebiyle Mersin Antalya D400 karayolunda trafik, yaklaşık 40 dakika boyunca tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.