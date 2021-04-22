Euro
9.8671
0.01%
Dolar
8.1969
0.22%
Altın
472.23
0.07%
Borsa
1.33
0%
Bitcoin
448.600
-0.67%
EXEN Coin
24.00
-7.83%
7ºC
İstanbul
Güneşli 7 C

    Mersin’de traktörün çarptığı 8 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti

    Bisiklet kullandığı esnada traktörün çarptığı talihsiz çocuk hastanede can verirken, sürücü gözaltına alındı.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 08:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin’de traktörün çarptığı 8 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti

    Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi 4211 Sokak'ta R.A. yönetimindeki 01 EY 612 plakalı traktör, bisiklet süren 8 yaşındaki Abdullah Hac Hüseyin’e çarptı.

    Ağır yaralanan çocuk, kaza yerine gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Hüseyin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kaza sonrası traktör sürücüsü R.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Mersin’de traktörün çarptığı 8 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir