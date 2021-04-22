Mersin’de traktörün çarptığı 8 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti

Bisiklet kullandığı esnada traktörün çarptığı talihsiz çocuk hastanede can verirken, sürücü gözaltına alındı.

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi 4211 Sokak'ta R.A. yönetimindeki 01 EY 612 plakalı traktör, bisiklet süren 8 yaşındaki Abdullah Hac Hüseyin’e çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, kaza yerine gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Hüseyin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası traktör sürücüsü R.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.