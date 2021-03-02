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    Mersin'de usulsüz büyükbaş taşıyan 2 kişiye 13 bin 906 lira ceza

    Kamyonette belgesiz ve küpesiz olduğu belirlenen 10'u telef olmuş 12 büyükbaş hayvan bulunurken, Kurtarılan 2 büyükbaş hayvan, Tarsus Belediyesi mezbahasına götürüldü.
    • AA
    • 02.03.2021 - 08:17
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    Mersin'de usulsüz büyükbaş taşıyan 2 kişiye 13 bin 906 lira ceza

    Mersin'in Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimler sırasında bir kamyonette 10'u telef olmuş 12 büyükbaş hayvan bulundu.

    Bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan incelemelerde, hayvanların küpesiz olduğu ve araç sürücü ile hayvan sahibinin gerekli belgelerinin bulunmadığı tespit edildi.

    13 BİN 906 LİRA CEZA KESİLDİ

    Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde kayıtları olduğu belirlenen hayvanların sahibine 10 bin 872 lira, araç sürücüsüne ise 3 bin 34 lira ceza uygulandı.

    Kurtarılan 2 büyükbaş hayvan, Tarsus Belediyesi mezbahasına götürüldü.

    Mersin de usulsüz büyükbaş taşıyan 2 kişiye 13 bin 906 lira ceza #1

    Mersin de usulsüz büyükbaş taşıyan 2 kişiye 13 bin 906 lira ceza #2

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