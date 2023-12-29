Mersin'de vinç ile minibüs arasına sıkışan operatör öldü Tarsus ilçesinde, halatın kopmasıyla devrilen minibüs ile vinç arasında sıkışan operatör hayatını kaybetti.

AA

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün adı öğrenilemeyen minibüs, D400 kara yolu Yenice Mahallesi'nde arızalandı.

Aracı bulunduğu yerden kaldırmak isteyen sürücü, 41 yaşındaki vinç operatörü Aziz Kaya ile iletişime geçti.

Çalışma başlattılar

Bölgeye gelen operatör Kaya, minibüsü bulunduğu yerden kaldırmak için halat bağlayarak çalışma başlattı.

Vinçle kaldırılmak istenen minibüs, halatın kopmasıyla devrildi.

Kurtarılamadı

Vinç ile minibüs arasına sıkışan ve bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)