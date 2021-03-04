Mersin’de yangın: 3’ü çocuk 7 kişi kurtarıldı

Bilinmeyen bir nedenle 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangında evlerinde mahsur çocuklar ve bina sakinleri, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin’de, merkez Akdeniz ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanlar binayı kapladı.

Çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YAŞLI KADIN BALKONDAN ALINDI

Yangında mahsur kalan bir yaşlı kadın, itfaiye tarafından merdivenle evinin balkonundan alınarak kurtarıldı.

BEBEK SON ANDA KURTARILDI

Apartmanın en üst katında bulunan bir anne ve bebek dumanların arasından son anda kurtarıldı. Bebek ambulans ile hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SIRTINDA TAŞIDI

Yangın sırasında apartmanda bulunan bir çocuk da sağlık görevlisinin sırtında taşıması ile kurtarılarak ambulansa götürüldü.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

Evlerinde mahsur kalanlardan 2 kadın ile bir çocuk da itfaiyenin merdivenli aracıyla binadan tahliye edildi.

Binadan çıkarılan 7 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

ANNESİNİ SORDU

Binadan son çıkarılanlar arasında bulunan 5 yaşındaki Azra Tuğçe isimli çocuk, itfaiye ekiplerine sürekli annesini sordu.

Çocuk annesine kavuşana kadar gözyaşı döktü.

Çocuğunu gören anne kızına sarılarak ağladı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Binada soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.