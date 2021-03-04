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    Mersin’de yangın: 3’ü çocuk 7 kişi kurtarıldı

    Bilinmeyen bir nedenle 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangında evlerinde mahsur çocuklar ve bina sakinleri, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 15:42
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    Mersin’de yangın: 3’ü çocuk 7 kişi kurtarıldı

    Mersin’de, merkez Akdeniz ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı.

    Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanlar binayı kapladı.

    Çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    YAŞLI KADIN BALKONDAN ALINDI

    Yangında mahsur kalan bir yaşlı kadın, itfaiye tarafından merdivenle evinin balkonundan alınarak kurtarıldı.

    Mersin’de yangın: 3’ü çocuk 7 kişi kurtarıldı #1

    BEBEK SON ANDA KURTARILDI

    Apartmanın en üst katında bulunan bir anne ve bebek dumanların arasından son anda kurtarıldı. Bebek ambulans ile hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Mersin’de yangın: 3’ü çocuk 7 kişi kurtarıldı #2

    SIRTINDA TAŞIDI

    Yangın sırasında apartmanda bulunan bir çocuk da sağlık görevlisinin sırtında taşıması ile kurtarılarak ambulansa götürüldü.

    OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

    Evlerinde mahsur kalanlardan 2 kadın ile bir çocuk da itfaiyenin merdivenli aracıyla binadan tahliye edildi.

    Binadan çıkarılan 7 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

    Mersin’de yangın: 3’ü çocuk 7 kişi kurtarıldı #3

    ANNESİNİ SORDU

    Binadan son çıkarılanlar arasında bulunan 5 yaşındaki Azra Tuğçe isimli çocuk, itfaiye ekiplerine sürekli annesini sordu.

    Çocuk annesine kavuşana kadar gözyaşı döktü.

    Çocuğunu gören anne kızına sarılarak ağladı.

    Mersin’de yangın: 3’ü çocuk 7 kişi kurtarıldı #4

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

    Binada soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

    Mersin’de yangın: 3’ü çocuk 7 kişi kurtarıldı #5

    Mersin’de yangın: 3’ü çocuk 7 kişi kurtarıldı #6

    Mersin’de yangın: 3’ü çocuk 7 kişi kurtarıldı #7

    Mersin’de yangın: 3’ü çocuk 7 kişi kurtarıldı #8

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