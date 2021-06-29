Mersin’de yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 15 yaralı

Yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 2’si ağır 15 kişi yaralandı. İki araç da kullanılamaz hale gelirken, yol trafiğe kapatıldı.

Mersin’in Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesi üzerinde seyir halinde olan Selam Yalın idaresindeki yolcu otobüsü, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait geri dönüşüm malzemesi ile yüklü Hasan Endal idaresindeki tır ile çarpıştı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinden Antalya'nın Alanya ilçesine gittiği öğrenilen otobüs, çarpmanın şiddeti ile devrildi.

İçerisindeki 13 yolcu ve sürücü yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda sağlı ekibi sevk edildi.

8 yaralı yolcuya ayakta müdahale edildi.

İki sürücü ile 5 yolcu ise yapılan ilk müdahalelerin ardında ambulanslara alınarak Aydıncık, Anamur ve Bozyazı'daki hastanelere kaldırıldı.

DURUMLARI AĞIR

Otobüs şoförü ile yolculardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Antalya-Mersin karayolu, kaza nedeni ile çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İki araç da kullanılamaz hale geldi.