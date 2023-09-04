Mersin'deki trafiğe kapalı alanda kural ihlali: Motosikletli kurye genç yayaya çarptı Tarsus ilçesinde trafiğe kapalı caddede yürüyen 15 yaşındaki genç, seyir halindeki motosikletli bir kuryenin çarpması sonucu yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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DHA

Trafikte gün geçmiyor ki kural ihlalleri kazaya yol açmasın.

Bu kez kaza trafiğe kapalı olan meydanda yaşandı.

Olayın adresi ise Mersin...

Motosikletli kurye yayaya çarptı

Tarsus ilçesinde Yarenlik Alanı’nda yürüyen Yusuf Y.’ye o sırada seyir halinde olan motosikletli bir kurye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşerek sürüklenen Yusuf Y., yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Yusuf Y., ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.