DHA
Trafikte gün geçmiyor ki kural ihlalleri kazaya yol açmasın.
Bu kez kaza trafiğe kapalı olan meydanda yaşandı.
Olayın adresi ise Mersin...
Motosikletli kurye yayaya çarptı
Tarsus ilçesinde Yarenlik Alanı’nda yürüyen Yusuf Y.’ye o sırada seyir halinde olan motosikletli bir kurye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşerek sürüklenen Yusuf Y., yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Yusuf Y., ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.