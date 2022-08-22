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    Metrobüste fotoğrafları çekilen kadın, tacizciye tokat attı

    Sabah saatlerinde metrobüse binen bir kişi, araç içindeki genç kadının fotoğraflarını izinsiz şekilde çekmeye başladı. Yolcular ve kadın tarafından fark edilen olay saniye saniye kaydedildi.
    • 22.08.2022 - 17:29
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    Metrobüste fotoğrafları çekilen kadın, tacizciye tokat attı

    Toplu taşımalarda kadınların gizlice fotoğraflarını çeken tacizciler ifşa olmaya devam ediyor.

    Beylikdüzü-Zincirlikuyu arasında sefer yapan metrobüs hattında bu sabah saatlerinde taciz olayı yaşandı.

    Kadın yolcunun fotoğraflarını çekti

    Araçta bulunan yabancı uyruklu bir şahıs, kadın yolcunun fotoğrafını izinsiz şekilde çekti.

    Durumu fark eden genç kadın, bağırarak telefonunu istedi.

    Yolcular destek oldu

    Olaya tepkisiz kalmayan yolcular da kadına destek vererek tacizci adamı aralarına aldı ve telefonundaki fotoğrafları açmasını istedi.

    Metrobüste fotoğrafları çekilen kadın, tacizciye tokat attı VİDEO

    Şüpheliye tokat attı

    DHA'nın aktarımına göre; çekilen fotoğrafların bulunması üzerine yolcular tepki gösterirken fotoğrafları çekilen kadın ise şüphelye tokat attı.

    O anlar bir başka yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Metrobüste fotoğrafları çekilen kadın, tacizciye tokat attı #1

    Metrobüste fotoğrafları çekilen kadın, tacizciye tokat attı #2

    Metrobüste fotoğrafları çekilen kadın, tacizciye tokat attı #3


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