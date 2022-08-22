- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Metrobüste fotoğrafları çekilen kadın, tacizciye tokat attı
Metrobüste fotoğrafları çekilen kadın, tacizciye tokat attı
Sabah saatlerinde metrobüse binen bir kişi, araç içindeki genç kadının fotoğraflarını izinsiz şekilde çekmeye başladı. Yolcular ve kadın tarafından fark edilen olay saniye saniye kaydedildi.
- 22.08.2022 - 17:29
Toplu taşımalarda kadınların gizlice fotoğraflarını çeken tacizciler ifşa olmaya devam ediyor.
Beylikdüzü-Zincirlikuyu arasında sefer yapan metrobüs hattında bu sabah saatlerinde taciz olayı yaşandı.
Kadın yolcunun fotoğraflarını çekti
Araçta bulunan yabancı uyruklu bir şahıs, kadın yolcunun fotoğrafını izinsiz şekilde çekti.
Durumu fark eden genç kadın, bağırarak telefonunu istedi.
Yolcular destek oldu
Olaya tepkisiz kalmayan yolcular da kadına destek vererek tacizci adamı aralarına aldı ve telefonundaki fotoğrafları açmasını istedi.
Metrobüste fotoğrafları çekilen kadın, tacizciye tokat attı VİDEO
Şüpheliye tokat attı
DHA'nın aktarımına göre; çekilen fotoğrafların bulunması üzerine yolcular tepki gösterirken fotoğrafları çekilen kadın ise şüphelye tokat attı.
O anlar bir başka yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.