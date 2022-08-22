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Metrobüste fotoğrafları çekilen kadın, tacizciye tokat attı

Metrobüste fotoğrafları çekilen kadın, tacizciye tokat attı

Sabah saatlerinde metrobüse binen bir kişi, araç içindeki genç kadının fotoğraflarını izinsiz şekilde çekmeye başladı. Yolcular ve kadın tarafından fark edilen olay saniye saniye kaydedildi.