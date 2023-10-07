Aydın'da motosikleti devrildi! Tüfeğinin ateş aldığı avcı öldü

Domuz avında yine kan aktı...
Aydın'ın Germencik ilçesinde dün saat 21.30 sıralarında, 32 yaşındaki Nuri Arkan, av tüfeğini alıp motosikletiyle domuz avına gitmek için yola çıktı.
Bir süre sonra silah sesi duyuldu.
Bölge halkının ihbarıyla, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Genç hayatını kaybetti
Sağlıkçıların kontrolünde Nuri Arkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Motosiklet devrilince av tüfeği ateş aldı
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında Arkan'ın, motosikletin devrilmesiyle omuzundaki av tüfeğinin ateş aldığı belirlendi.
Böylece saçmaların başına isabetiyle öldüğü ifade edildi.
İncelemenin ardından Arkan'ın cansız bedeni, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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