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Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
- Haber Merkezi
- 23.03.2022 - 16:48
- Güncelleme : 23.03.2022 - 17:07
Kahraman Türk askeri teröristleri tek tek yok ediyor.
Vatanını kahramanca koruyan komandolar, hain teröristlere göz açtırmamakta kararlı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurusuna göre, Türk askerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin girişimi etkisiz bırakıldı.
3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Bakanlık açıklamasında,"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.