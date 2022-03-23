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    Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 17:07
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    Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri teröristleri tek tek yok ediyor.

    Vatanını kahramanca koruyan komandolar, hain teröristlere göz açtırmamakta kararlı.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurusuna göre, Türk askerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin girişimi etkisiz bırakıldı.

    3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Bakanlık açıklamasında,"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.

    Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist öldürüldü #1


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