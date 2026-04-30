Aleyna Tilki, 10. yılını kutlayacak: Yeniden doğacağım

Birçok popüler şarkısıyla adından söz ettiren pop müziği şarkıcısı Aleyna Tilki, kariyerinin 10. yılını sahnede kutlayacak.

Tilki, 12 Haziran’da Volkswagen Arena’da vereceği konserle kariyerinin önemli yılını kutlayacak.

Geceye titizlikle hazırlanan ve konserin tüm detaylarıyla yakından ilgilenen şarkıcı, zaman zaman sanal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenlerini bilgilendiriyor.

"10. YILIM"

Aleyna Tilki, son olarak Instagram’da fotoğraflar paylaşarak takipçilerini konserine davet etti: "12 Haziran’da Volkswagen Arena’da sahnedeyim. Kariyerimde 10 yılın tüm hikâyesini, kırılmalarını, büyümesini ve hayallerini samimiyetle paylaşacağım.

"YENİDEN DOĞACAĞIM"

Kırlar’ın dünyasında, doğanın döngüsü gibi yeniden doğduğum bir gece olacak. Kendini öteki ama anlamlı hisseden, dışlansa da bu benim hikayem deyip gerçek ışığını parlatabilen herkese… Özgürlüğe. Aklınızı kaçıracağınız sürpriz konuklar, Kırlar’ın sihirli görsel dünyası ve acccayip bi eğlenceyle!"