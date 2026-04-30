Fenerbahçe'de yeni başkanı bekleyen sorun: Mevcut kadronun sayısı 37'ye yükselecek!

Fenerbahçe'de kaçan şampiyonluğun ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı.

Tedesco'yla ayrılık kararı sonrası başkanlık seçimi için de tarih belirlendi.

Sarı-lacivertlilerde 6-7 Haziran tarihinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı da alındı.

YENİ BAŞKANA KADRO SÜRPRİZİ...

Mevcut başkan Sadettin Saran'ın, yapılacak seçimde aday olması ise beklenmiyor.

Yapılacak seçim sonrası ise Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturacak ismi adeta bir futbolcu enkazı bekliyor.

Sarı-lacivertlilerde kiralık oyuncuların geri dönmesiyle mevcut kadronun sayısı 37'ye yükselecek.

TAM 37 FUTBOLCU VAR!

Kiralık anlaşması bitecek olan Edson Alvarez'in bonservisi alınmayacak.

Sözleşmesi bitecek olan Emre Mor ile de yollar ayrılacak.

İşte sarı-lacivertlilerde kiradan dönecek oyuncular...

Sofyan Amrabat - Real Betis

Ognjen Mimovic - Pafos Fc

Bartuğ Elmaz - Fatih Karagümrük

Rodrigo Becao - Kasımpaşa

Omar Fayed - FC Arouca

Diego Carlos - Como

Cengiz Ünder - Beşiktaş

Yiğit Fidan - Pendikspor

İrfan Can Eğribayat - Samsunspor

Emre Demir - Sakaryaspor

İrfan Can Kahveci - Kasımpaşa