Muğla açıklarında erkek çocuk cesedi bulundu

- Muğla Bodrum'da, Çelebi Adası çevresinde devriye sırasında Sahil Güvenlik ekipleri erkek çocuk cesedi buldu.
- Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
- Cansız bedenin, bölgede batan teknedeki göçmenlerden birine ait olduğu düşünülüyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Çelebi Adası çevresinde devriye yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri deniz yüzeyinde ceset olduğunu fark etti.
Bölgeye giden ekipler erkek çocuğa ait olduğu belirtilen cesedi denizden çıkardı.
Sahil Güvenlik botuyla Bodrum Limanı'na getirilen ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
GÖÇMEN OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Cansız bedenin önceki günlerde Ortakent açıklarındaki Ada Burnu ve Çelebi Adası yakınlarında batan teknedeki göçmenlerden birine ait olduğu tahmin ediliyor.