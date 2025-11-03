Muğla Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

- Muğla Bodrum'da ana isale hattı patladı ve tonlarca su boşa aktı.
- Tazyikli su, kara yoluna ve ormanlık alana doğru akarak görünür bir zarar oluşturdu.
- Belediye ekipleri, hattı kapatıp güvenlik önlemleri aldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Milas kara yolu Güvercinlik istikametindeki ormanlık alandan geçen ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından kara yoluna ve ormanlık alana tonlarca su aktı.
Bölgeye gelen belediye ekipleri hattı kapatarak bölgede güvenlik tedbiri aldı.
YAŞANANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Patlamanın hemen ardından yaşananlar çevreden geçen sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntülerde tazyikli suyun metrelerce yükseğe çıkarak kara yoluna ve ormanlık alana aktığı görüldü.